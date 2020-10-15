15.10.2020 (14:52)

В подразделениях объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошла контрольная проверка

В рамках контрольной проверки за летний период обучения члены комиссии посетили зенитные ракетные и радиотехнические полки объединения противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил. Целью инспекции была всесторонняя оценка как боевой учебы, так и повседневной деятельности подразделений. Всего было проверено порядка 15 подразделений.

Основными в ходе проверки были такие вопросы, как оценка морально-психологического и политического состояния военнослужащих, правопорядка и воинской дисциплины, состояния вооружения, военной и специальной техники, состояния объектов воинских частей и др.

По итогам работы комиссии армия оценена на «хорошо». Недостатки, выявленные в ходе проведения мероприятий, учтены в дальнейшей работе, а большая часть исправлена незамедлительно.

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