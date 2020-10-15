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15.10.2020 (14:44)

Расчеты БРК «Бал» и «Бастион» Балтийского флота уничтожили отряд боевых кораблей условного противника

В рамках мероприятий плановой боевой подготовки военнослужащие ракетного соединения совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где были оперативно развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.

В роли кораблей условного противника выступили корабли Балтийского флота, выполняющие задачи в акватории Балтийского моря.

Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронный пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней.

В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
ВВТ , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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