15.10.2020 (14:44)
Расчеты БРК «Бал» и «Бастион» Балтийского флота уничтожили отряд боевых кораблей условного противника
В рамках мероприятий плановой боевой подготовки военнослужащие ракетного соединения совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где были оперативно развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.
В роли кораблей условного противника выступили корабли Балтийского флота, выполняющие задачи в акватории Балтийского моря.
Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронный пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней.
В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.