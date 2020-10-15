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15.10.2020 (13:09)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области.

Инженеры мотострелкового полка обезвредили 14 артиллерийских снарядов (100-мм — 8 единиц, 82-мм — 3 единицы, 72-мм — 2 единицы и 1 единицу 120-мм), обнаруженных на Приморской улице города Зеленоградска. Также был обезврежен 85-мм артиллерийский снаряд, обнаруженный на Прицельной улице Калининграда.

Найденные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 4,5 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Разминирование , Инженерные войска
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