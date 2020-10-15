15.10.2020 (13:01)

В Севастополе со сборного пункта военкомата отправлена первая группа призывников осеннего 2020 года призыва

В Севастополе со сборного пункта военного комиссариата отправлена для прохождения военной службы по призыву первая группа новобранцев в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

Группа из 30 призывников накануне прибыла на сборный пункт, где всем им был сделан экспресс-тест на выявление вирусных инфекционных заболеваний.

После подтверждения городской лабораторией отсутствия инфекции, новобранцы прошли психологический отбор на наличие профессиональных качеств и медицинскую комиссию, после чего им выдали военную форму одежды.

В связи с действующими противоэпидемиологическими мероприятиями в регионе все внутренние помещения военкомата до прибытия новобранцев были обработаны военнослужащими подразделения РХБ защиты (РХБЗ) универсальным дезраствором ДТС-ГК с использованием переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К. Кроме того, для осуществления непрерывного цикла обработки на территории военкомата в дежурстве находится авторазливочная станция АРС-14КМ, выполняющая ежедневную обработку прилегающей территории.

Также сборный пункт дополнительно оборудован местами приёма граждан, постом термометрии, лабораторией по забору анализов и местом ожидания результатов.

Первая группа молодого пополнения отправилась для прохождения службы по призыву в подразделения морской пехоты Черноморского флота и в войска Росгвардии.

После прибытия к местам прохождения службы новобранцы на 14 дней будут размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья молодого пополнения будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Всего в ходе осеннего призыва из Севастополя планируется направить для прохождения военной службы около 500 человек.

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