15.10.2020 (14:03)

Истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО уничтожили самолеты «противника» на учении под Курганом

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) подавили средства-противовоздушной обороны, уничтожили аэродром и самолеты «противника» на учении, завершившемся в Курганской области в рамках итоговой проверки за учебный год.

В ходе одного из тактических эпизодов учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР вскрыли район размещения полевого аэродрома условного противника и передали координаты на пункт управления. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили подлёт в район боевого применения, подавили действие средств противовоздушной обороны «противника» с помощью радиоэлектронного комплекса «Хибины» и нанесли одиночные авиационные удары по наземным целям. Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов противника истребители-бомбардировщики выполнили сброс авиационных бомб и пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность», действуя с различных направлений и высот. Кроме того, экипажи отработали противоракетное маневрирование, полёты на предельно малых высотах, а также элементы маневренного боя с перехватом воздушных учебных целей.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, которые установлены на боевых самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

В учении было задействовано более 200 человек летного и инженерно-технического состава, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР.

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