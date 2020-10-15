15.10.2020 (12:37)

На Черноморском флоте почтили память святого праведного воина адмирала Ушакова

Сегодня на Черноморском флоте (ЧФ) прошли мероприятия, посвященные годовщине со дня представления святого праведного воина - адмирала Федора Фёдоровича Ушакова.

В штабе флота представители храмов Севастопольского благочиния отслужили молебен.

Богослужение, в котором приняли участие члены Военного совета, начальники управлений отделов и служб, командиры и военнослужащие соединений и частей ЧФ прошло перед зданием штаба флота у памятника адмиралу Федору Фёдоровичу Ушакову.

После богослужения участники торжественного мероприятия в сопровождении роты почетного караула возложили венки и цветы к подножию памятника.

В связи с действующими противоэпидемиологическими ограничениями в регионе молебен внутри здания штаба около иконы флотоводца с частицей мощей святого был отменён.

Справочно:

Адмирал Федор Федорович Ушаков командовал Черноморским флотом в 1790-1792 г.г. Одержал победы над турецким флотом у острова Фидониси (1788), в Керченском морском сражении (1790), сражениях у мыса Тендра (1790), у мыса Калиакрия (1791)). С 1783 до 1800 года руководил Средиземноморским походом эскадры российских кораблей, в ходе которого десантом с моря под прикрытием корабельной артиллерии взял занятую французами крепость на острове Корфу (1799). Во время Итальянского похода А.В. Суворова (1799) моряки Ушакова изгнали французов из Южной Италии, взяли Геную и Рим. Скончался 2(14) октября 1817 года. В 2001 году Русской Православной Церковью причислен к лику святых, как праведный воин Феодор Ушаков.

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