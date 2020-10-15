15.10.2020 (13:31)
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» поразил цель ракетами на совместном учении с расчётом комплекса «Утёс»
На Черноморском флоте (ЧФ) прошли ракетные стрельбы с участием экипажа фрегата «Адмирал Григорович» и берегового противокорабельного ракетного комплекса шахтного базирования «Утёс». Экипаж фрегата в ходе учения отработал отражение ракетного удара условного противника зенитным оружием.
В ходе учения боевые расчёты противовоздушной обороны корабля обнаружили и взяли на сопровождение ракету «Прогресс», выпущенную противокорабельным комплексом шахтного базирования «Утес». Воздушная цель была успешно поражена ракетой зенитного комплекса «Штиль» на дистанции более 10 километров.
Морской полигон в акватории Чёрного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства в целях безопасности. Морской район перекрывали более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.