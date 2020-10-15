15.10.2020 (11:21)

На учении "Нерушимое братство-2020" миротворцы навели 150-метровый мост через озеро для доставки гуманитарного груза

На командно-штабном учении миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020», который проходит на полигоне Ло?свидо в Витебской области (Республика Беларусь), военнослужащие России и Белоруссии развернули 150-метровый понтонный мост через озеро Шестено для доставки гуманитарного груза.

По замыслу учения, миротворцам нужно было создать временное сообщение с городом для жителей посёлка, которые остались заблокированными из-за вооружённого столкновения конфликтующих сторон на единственной связующей автодороге. Инженеры смогли оперативно перебросить технику в назначенный район, сбросить в воду понтоны и развернуть понтонно-мостовой парк ПМП-М. Это позволило восстановить временное сообщение и наземным способом доставить жителям медикаменты и материально-технические средства. Ранее переброску медикаментов отработали экипажи вертолетов Ми-8.

Командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» началось в понедельник в Республике Беларусь. Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе авиабеспилотники, четыре вертолета Ми-8 и два ударных вертолета Ми-24. Учения проводятся в два этапа и завершатся 16 октября розыгрышем практических действий на полигоне Лосвидо в Витебской области.

Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

Ранее в Республику Беларусь самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС были доставлены воинские подразделения Центрального военного округа из Самарской области. Вооружение и военная техника, которая задействована в учении, была переброшена железнодорожным транспортом, преодолев в общей сложности более полутора тысяч километров.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к учению привлекается более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

Все плановые мероприятия учения проводятся с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

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