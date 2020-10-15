15.10.2020 (11:17)

Российские военные медики проверили состояние здоровья ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Таджикистане

Сотрудники 451-го российского военного госпиталя в Таджикистане навестили ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

В связи с сезонным ростом простудных заболеваний и пандемией мобильные бригады, состоящие из терапевта, хирурга, ЛОР-врача, кардиолога, офтальмолога навестили ветеранов по месту их проживания для проведения осмотра и диагностики состояния здоровья. Российские военные медики провели осмотр и с помощью медицинских приборов сделали электрокардиограмму сердца, ультразвуковые исследования внутренних органов. По результатам диагностирования были выработаны рекомендации врачей.

Помимо этого, ветеранам переданы продуктовые наборы, медицинские маски, перчатки, а также предложено стационарное лечение в военном госпитале, расположенном на территории 201-й российской военной базы.

Всего в Таджикистане проживает около 60 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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