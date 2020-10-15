15.10.2020 (09:40)

За летний период инспекторы ВАИ ЮВО в Абхазии сопроводили около 100 колонн военной техники во время учений

За летний период инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили безопасное сопровождение около 100 механизированных колонн автомобильной, тяжелой гусеничной и колесной бронированной техники, совершающих марши в ходе учений.

Безопасность дорожного движения обеспечивалась при проведении военнослужащими ЮВО тактико-специальных, ротных и батальонных тактических учений в республике.

Всего для совершения комбинированных маршей в назначенные районы проведения учений было задействовано около 1 тыс. единиц военной техники соединения, в том числе танки Т-72Б3 на тралах, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ. Общая протяженность маршрутов для перемещения колонн военных машин составила более 250 км.

Для организации безопасного движения войск также работали порядка 10 передвижных мобильных постов ВАИ, было реализовано тесное взаимодействие ВАИ ЮВО с органами ГИБДД Абхазии.

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