15.10.2020 (09:38)

Военнослужащие ЮВО в Сочи продемонстрируют школьникам современныи зенитныи ракетно-пушечныи комплекс «Панцирь-С1»

В Сочи на территории зенитного ракетного полка армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стартовала акция «День призывника».

В ходе мероприятия свыше 100 юношей, обучающихся в выпускных классах средних общеобразовательных школ Сочи, ознакомятся с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих, посетят жилые казармы, столовую и учебные классы.

Военнослужащие полка продемонстрируют школьникам свыше 20 единиц штатного вооружения и военной техники, в т.ч. современный зенитныи ракетно-пушечныи комплекс «Панцирь-С1» на базе автомобиля КамАЗ.

Также в ходе мероприятия личный состав полка проведет ознакомительные занятия по боевой подготовке – строевой, инженерной, медицинской и огневой. Школьники сдадут нормативы по сборке и разборке автоматов Калашникова АК-74 и пистолетов Макарова ПМ.

В ходе пояснительной беседы военнослужащие и представители военкомата ответят на вопросы, волнующие призывников, расскажут о местах прохождения военной службы, видах Вооруженных Сил и родах войск, и особенностях службы в них. Ребята узнают об организации призыва: доставке на распределительный пункт и всех последующих мероприятиях, связанных с отправкой к местам службы по призыву.

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