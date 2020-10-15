Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2020 (09:32)

Ростовский-на-Дону пункт отбора на военную службу по контракту направил в воинские части ЮВО более 800 граждан

Более 800 граждан, набранных Ростовским-на-Дону пунктом отбора на военную службу по контракту, пополнили соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территориях Республики Северная Осетия – Алания, Краснодарского края, Ростовской области, а также соединения и части Черноморского флота.

Для прохождения военной службы по контракту в войсках ЮВО отбираются молодые люди, ранее прошедшие военную службу по призыву. Преимуществом при отборе также пользуются и кандидаты, окончившие учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, которым предлагается поступить на военную службу по контракту взамен срочной службы.

При проведении отбора кандидаты проходят углубленное медицинское освидетельствование и мероприятия профессионального психологического отбора, в рамках которого отвечают на более чем 600 вопросов. На собеседовании по военно-профессиональному ориентированию специалисты пункта отбора подбирают для каждого кандидата подходящие направления, учитывая знания навыков, уровня образования и наличия военно-учетной специальности. Обязательным условием является сдача на положительную оценку контрольных занятий по физической подготовке на силу, скорость и выносливость.

После прохождения всех отборочных мероприятий кандидаты назначаются на воинские должности и направляются для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть, где в течение первых шести недель проходят курсы интенсивной общевойсковой подготовки и осваивают свою воинскую специальность.

Всего на территории ЮВО работают 10 пунктов отбора на военную службу по контракту в городах: Астрахань, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Владикавказ, Севастополь, Симферополь, Новороссийск и Элиста.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии ЮВО прошла итоговая проверка по физической подготовке за 2020 год
Во Владикавказе завершилась итоговая проверка военнослужащих ЮВО по физической подготовке за 2020 учебный год
Разведчики и мотострелки российской военной базы в Абхазии при поддержке артиллерии уничтожили условный лагерь террористов
Первая группа призывников российских подразделений ЮВО в Абхазии уволена в запас и убыла к местам жительства

Метки:
Служба по контракту — Твой выбор! , Контрактник , Служба по контракту , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false