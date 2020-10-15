15.10.2020 (09:29)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел в Волгограде дезинфекцию областного сборного пункта

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций провел дезинфекцию территории Волгоградского областного сборного пункта ЮВО.

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО выполнили обработку около 10 тыс. кв. м, в том числе административных помещений, прилегающих к зданиям дорог и территории, фасадов зданий, а также специальных мест для передачи новобранцев старшим команд.

Военнослужащие проводили обработку в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением двух авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице