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15.10.2020 (08:35)

В ходе осеннего призыва из Приморского края к местам прохождения военной службы будет отправлено почти 1500 человек

В ходе осеннего призыва из Приморского края к местам прохождения военной службы будет отправлено почти 1,5 тыс. человек. Большая часть отправится служить в воинские части Восточного военного округа, примерно треть из них – в учебные части.

Около 300 человек будет направленно на Тихоокеанский флот. В первую очередь это граждане, годные по состоянию здоровья, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и получившие морские специальности.

Мероприятия осеннего призыва в крае будут проводиться установленным порядком с поправкой на сложные эпидемиологические условия и с максимальным задействованием методов дистанционной работы. Особенностью нынешнего призыва станет то, что все призывники помимо экспресс-тестирования на краевом сборном пункте перед отправкой в войска дополнительно будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию в муниципальном лечебном учреждении за 72 часа до отправки на сборный пункт.

По желанию и при условии соблюдения противоэпидемиологических мер родителям призывников будет предоставлена возможность сопровождать воинские команды от сборного пункта к месту прохождения военной службы. Исключение составляют воинские команды, следующие в составе воинских эшелонов и самолетами военно-транспортной авиации. При этом все расходы, связанные с проездом и проживанием, сопровождающие несут за свой счет.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ , COVID-19
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