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15.10.2020 (08:27)

Около 100 новобранцев из ЕАО будет призвано и отправлено в войска в ходе осеннего призыва

Около 100 граждан, проживающих на территории Еврейской автономной области, будут призваны и отправлены в войска в ходе осеннего призыва. Большинство новобранцев будет проходить военную службу в соединениях и частях Восточного военного округа, дислоцированных в Приамурье.

На сборном пункте области и районных комиссариатах приняты необходимые  меры по сохранению здоровья призывников. Специалисты военкоматов  проинструктированы, создан необходимый запас медицинских масок, экспресс-тестов, дезинфицирующих растворов и других средств индивидуальной защиты здоровья. Места сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля, а также проведены другие меры предупреждения заболевания и своевременного выявления лиц с признаками вирусной инфекции.

Большинство вопросов призыва будет отработано дистанционно с использованием телефонной связи.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечат формой одежды установленного образца,  принадлежностями для личной  гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следования к месту службы.

Первая отправка команды новобранцев в войска спланирована на 29 октября. Перевозка призывников будет организована отдельным транспортом, предварительно прошедшим полную дезинфекцию.

Осенний призыв в ВВО  продлится до конца текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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