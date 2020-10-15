Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2020 (07:02)

Первые отправки команд новобранцев из ВВО в войска начнутся в конце октября

Жители Дальнего Востока, призванные на военную службу в рамках осенней призывной кампании-2020, начнут отправляться в войска уже в конце октября. Первыми станут новобранцы из Якутии, их убытие запланировано на 20 октября, а 21 октября к местам несения службы отправятся молодые люди из Бурятии.

27 октября начнутся отправки команд из Хабаровска, а еще ближе к концу месяца – из Амурской области.

После ноябрьских праздников в войска ВВО начнут поступать граждане, призванные в Камчатском крае, Магаданской области, Забайкалье и на острове Сахалин. На  сборных пунктах новобранцы пройдут профессиональный психологический отбор и медицинскую комиссию, организованную в строгом соответствии со всеми требованиями санитарно-эпидемиологических норм.

Перемещение молодого пополнения организовано группами с обязательным соблюдением социальной дистанции. На входе оборудованы посты для проведения барьерного контроля и  термометрии, выдачи защитных масок.

Всего в ВВО в ходе осеннего призыва до 31 декабря 2020 года в войска будет отправлено более 7,5 тыс. человек. Большинство из них начнет службу по призыву в учебных центрах.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Летчики-истребители ВВО в Забайкалье отработали электронные пуски ракет «воздух-воздух» в ходе выполнения полетных заданий
Военнослужащие Амурского объединения ВВО в ходе контрольной проверки сдали зачеты по армейской тактической стрельбе
Расчеты РХБ защиты ВВО осуществили специальную обработку сборного пункта в Забайкалье
В армейском корпусе ВВО приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false