15.10.2020 (07:02)

Первые отправки команд новобранцев из ВВО в войска начнутся в конце октября

Жители Дальнего Востока, призванные на военную службу в рамках осенней призывной кампании-2020, начнут отправляться в войска уже в конце октября. Первыми станут новобранцы из Якутии, их убытие запланировано на 20 октября, а 21 октября к местам несения службы отправятся молодые люди из Бурятии.

27 октября начнутся отправки команд из Хабаровска, а еще ближе к концу месяца – из Амурской области.

После ноябрьских праздников в войска ВВО начнут поступать граждане, призванные в Камчатском крае, Магаданской области, Забайкалье и на острове Сахалин. На сборных пунктах новобранцы пройдут профессиональный психологический отбор и медицинскую комиссию, организованную в строгом соответствии со всеми требованиями санитарно-эпидемиологических норм.

Перемещение молодого пополнения организовано группами с обязательным соблюдением социальной дистанции. На входе оборудованы посты для проведения барьерного контроля и термометрии, выдачи защитных масок.

Всего в ВВО в ходе осеннего призыва до 31 декабря 2020 года в войска будет отправлено более 7,5 тыс. человек. Большинство из них начнет службу по призыву в учебных центрах.

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