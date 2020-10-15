Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2020 (06:50)

Летчики-истребители ВВО в Забайкалье отработали электронные пуски ракет «воздух-воздух» в ходе выполнения полетных заданий

Экипажи истребительной авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожили группу самолётов условного противника в ходе выполнения летно-тактических заданий в небе  Забайкальского края. Авиация «неприятеля» была уничтожена учебными (электронными) пусками ракет класса «воздух-воздух».

В отражении условного авиационного налёта были задействованы многофункциональных истребители Су-30СМ истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО ВВО.

Наряду с этим каждый экипаж оттачивал навыки выполнения фигур сложного пилотажа и элементов воздушного боя.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Амурского объединения ВВО в ходе контрольной проверки сдали зачеты по армейской тактической стрельбе
Расчеты РХБ защиты ВВО осуществили специальную обработку сборного пункта в Забайкалье
В армейском корпусе ВВО приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
За месяц автономного проживания в условиях дикой природы курсанты ДВОКУ совершили более 100 восхождений на горы Восточных Саян

Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Истребительная авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false