15.10.2020 (06:50)

Летчики-истребители ВВО в Забайкалье отработали электронные пуски ракет «воздух-воздух» в ходе выполнения полетных заданий

Экипажи истребительной авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожили группу самолётов условного противника в ходе выполнения летно-тактических заданий в небе Забайкальского края. Авиация «неприятеля» была уничтожена учебными (электронными) пусками ракет класса «воздух-воздух».

В отражении условного авиационного налёта были задействованы многофункциональных истребители Су-30СМ истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО ВВО.

Наряду с этим каждый экипаж оттачивал навыки выполнения фигур сложного пилотажа и элементов воздушного боя.

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