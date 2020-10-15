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15.10.2020 (06:13)

Военнослужащие Амурского объединения ВВО в ходе контрольной проверки сдали зачеты по армейской тактической стрельбе

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в ходе сдачи контрольной проверки за летний период обучения выполнили упражнения по армейской тактической стрельбе. Новый вид упражнений ранее для проверки военнослужащих не применялся.

В ходе тренировок и сдачи нормативов по армейской тактической стрельбе военнослужащими объединения на учебных полигонах Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края было поражено более 2 тыс. мишеней. Большинство мишеней были замаскированы. Занятия проводились на учебных местах, созданных специально для этого упражнения.

Стрелки показали навыки ведения городского боя, стрельбы из неудобных положений, быстрой перезарядки оружия и определения целей. Главный критерий оценки упражнения – затраченное время и точность поражения мишеней.

Справочно:

Армейская тактическая стрельба – новый вид спорта, включающий в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобных положений, использования укрытий и скоростную перезарядку оружия. В отличие от практической стрельбы все стрелки используют штатное оружие военнослужащих.

Новое направление в боевой подготовке войск является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогут воинам лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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