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15.10.2020 (06:08)

Расчеты РХБ защиты ВВО осуществили специальную обработку сборного пункта в Забайкалье

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) провели дезинфекцию помещений сборного пункта Забайкальского края. Задачи выполнялись при помощи автономных приборов специальной обработки, а также авторазливочных станций АРС-14 КМ.   

Такая работа проводится на регулярной основе. Особое внимание при этом было уделено обработке контрольно-пропускного пункта, лестничных пролетов и общих помещений. В общей сложности обработано около 300 кв. метров территории сборного пункта.  

В рамках осеннего 2020 года призыва сборный пункт и военкоматы в районах края оснащены необходимым медицинским имуществом, в том числе защитными медицинскими масками дезинфицирующими растворами и специальными экспресс-тестами на определение вирусных заболеваний.

Также с целью обеспечения безопасных условий пребывания граждан при входе организована бесконтактная термометрия, проводимая специалистами медицинской службы.

Всего в рамках осеннего призыва будет призвано и отправлено в войска порядка 1,5 тыс. граждан, проживающих на территории Забайкалья. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ , COVID-19
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