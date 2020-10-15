15.10.2020 (06:08)

Расчеты РХБ защиты ВВО осуществили специальную обработку сборного пункта в Забайкалье

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) провели дезинфекцию помещений сборного пункта Забайкальского края. Задачи выполнялись при помощи автономных приборов специальной обработки, а также авторазливочных станций АРС-14 КМ.

Такая работа проводится на регулярной основе. Особое внимание при этом было уделено обработке контрольно-пропускного пункта, лестничных пролетов и общих помещений. В общей сложности обработано около 300 кв. метров территории сборного пункта.

В рамках осеннего 2020 года призыва сборный пункт и военкоматы в районах края оснащены необходимым медицинским имуществом, в том числе защитными медицинскими масками дезинфицирующими растворами и специальными экспресс-тестами на определение вирусных заболеваний.

Также с целью обеспечения безопасных условий пребывания граждан при входе организована бесконтактная термометрия, проводимая специалистами медицинской службы.

Всего в рамках осеннего призыва будет призвано и отправлено в войска порядка 1,5 тыс. граждан, проживающих на территории Забайкалья.

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