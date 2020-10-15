15.10.2020 (06:02)

В армейском корпусе ВВО приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

В армейском корпусе Восточного военного округа, дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах, военнослужащие приступили к выполнению мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации. В соответствии с планом военнослужащие проведут все виды сезонного технического обслуживания.

Ими будет проверена работоспособность всех узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем ВВТ. В ходе предстоящих работ военнослужащие проведут замену масел, смазок, охлаждающих жидкостей и выполнят различные регулировки. В общей сложности специалистами будет выполнено более 50 технических операций на каждой машине.

Перед началом данных мероприятий с личным составом, привлекаемым для проведения работ по переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации, были проведены инструкторско-методические занятия по изучению и порядку оборудования рабочих мест, требование руководящих документов по организации эксплуатации военной техники, а также занятия по требованиям безопасности при работах на образцах ВВТ. Для качественного перевода техники на зимний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи при выполнении наиболее сложных работ будут привлечены специализированные бригады обслуживающих организаций.

По завершении сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО будет проведен смотр ВВСТ, на котором члены комиссии проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

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