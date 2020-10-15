15.10.2020 (05:48)

За месяц автономного проживания в условиях дикой природы курсанты ДВОКУ совершили более 100 восхождений на горы Восточных Саян

Курсанты факультета подготовки командиров горных подразделений Дальневосточного высшего общевойскового командного училища покорили вершины различной категории сложности, проходя горную практику на Восточных Саянах на границе Республики Бурятия и Иркутской области. В течение месячной практики курсанты проживали в палатках, используя имущество, привезенное с собой.

В ходе практики пять альпинистских групп курсантов совершили более 100 горных восхождений, покорив несколько пиков, в том числе и одни из самых сложных на Восточных Саянах - Аршан (2546 м.) и Броненосец (2529 м). Будущие офицеры проложили два новых маршрута на вершины, на которые будут сделаны описания и проведена регистрация.

Курсанты под руководством опытных офицеров закрепили навыки движения по горным склонам, преодоления скал, водных преград, организации воздушной переправы и эвакуации условно раненых через ущелья с использованием специального современного горного снаряжения. Кроме того, проживая автономно, курсанты получили бесценный опыт длительного выживания в горах в условиях низких температур и дикой природы.

По результатам практики все 30 курсантов выполнили второй спортивный второй разряд по альпинизму.

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