15.10.2020 (05:01)
Инспекторы ВАИ на Сахалине провели занятия по знанию правил дорожного движения с водителями служебных автомашин
В рамках месячника безопасности дорожного движения с военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине были проведены занятия по знанию правил дорожного движения.
Заместитель начальника территориальной военной автоинспекции (ВАИ) майор Игорь Гришай совместно с офицерами автомобильной службы армейского корпуса ВВО на специально оборудованных площадках провели занятия со сдачей зачётов с механиками-водителями и владельцами личного транспорта на знание правил дорожного движения (ПДД) и требований безопасности при управлении автомобильной техникой.
В формате обучающих видеороликов военнослужащим были доведены особенности эксплуатации автомобильного транспорта в осенне-зимних климатических условиях, а также поправки и изменения в ПДД на 2020 и 2021 годы.
Всего к занятиям привлекалось более 1 тысячи военнослужащих из числа водителей автомобильного транспорта и механиков-водителей бронетанковой техники, а также владельцев личного автотранспорта.
Основная цель данных занятий — повышение эффективности работы командиров всех степеней по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебного и личного транспорта, недопущение гибели и травматизма на дорогах.