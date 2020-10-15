15.10.2020 (05:01)

Инспекторы ВАИ на Сахалине провели занятия по знанию правил дорожного движения с водителями служебных автомашин

В рамках месячника безопасности дорожного движения с военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине были проведены занятия по знанию правил дорожного движения.

Заместитель начальника территориальной военной автоинспекции (ВАИ) майор Игорь Гришай совместно с офицерами автомобильной службы армейского корпуса ВВО на специально оборудованных площадках провели занятия со сдачей зачётов с механиками-водителями и владельцами личного транспорта на знание правил дорожного движения (ПДД) и требований безопасности при управлении автомобильной техникой.

В формате обучающих видеороликов военнослужащим были доведены особенности эксплуатации автомобильного транспорта в осенне-зимних климатических условиях, а также поправки и изменения в ПДД на 2020 и 2021 годы.

Всего к занятиям привлекалось более 1 тысячи военнослужащих из числа водителей автомобильного транспорта и механиков-водителей бронетанковой техники, а также владельцев личного автотранспорта.

Основная цель данных занятий — повышение эффективности работы командиров всех степеней по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебного и личного транспорта, недопущение гибели и травматизма на дорогах.

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