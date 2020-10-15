15.10.2020 (04:57)

Разведчики ВВО освоили применение новейшего оружия при захвате ценных сведений условного противника на учении в Амурской области

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа отработали различные способы захвата секретных сведений с применением новейшего оружия, недавно поступившего в объединение. В ходе тактико-специального учения применялись снайперские винтовки СВ-98, автоматы АК-12 и модернизированные пулеметы «Печенег».

По сценарию мероприятия, связной «противника» на бронеавтомобиле должен был доставить секретные сведения. Разведчикам предстояла задача совершить марш на удаление свыше 20 километров, заблаговременно выявить маршрут и организовать засаду с изъятием важных документов. Обнаружение бронеобъекта было проведено с использованием оптических приборов разведки и оптических прицелов снайперских винтовок СВ-98. Военнослужащие организовали засаду на тактически выгодном участке маршрута, нейтрализовали живую силу условного противника, захватили необходимые документы.

Кроме засады разведчики отработали различные способы налета и поиска. Особое внимание было уделено скрытности, маскировке и внезапности.

Учение проведено в рамках контрольной проверки войск по итогам летнего периода обучения. Всего к мероприятиям было привлечено более 150 военнослужащих.

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