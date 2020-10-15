15.10.2020 (04:45)

Курсанты учебных центров ВВО начали подготовку к выпускным экзаменам

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, началась подготовка к выпускным экзаменам. Танковые подразделения пополнят более 1,5 тыс. военнослужащих, в мотострелковые подразделения поступит около 1,2 тыс. младших специалистов.

На сегодняшний день курсанты танковых учебных частей осваивают вождение боевых машин. Практическим занятиям предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по Правилам дорожного движения.

Будущие механики-водители на танках Т-72БЗ преодолевают маршрут протяженностью пять километров, включавший в себя такие препятствия, как проход между столбами, колейный мост, ров, подъёмы и спуски. Особое внимание при проведении занятия уделяется соблюдению требований безопасности.

Кроме того, курсанты приступили к боевым стрельбам штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 в преддверии сдачи выпускных экзаменов. В ходе учебы экипажи танков выполняют нормативы по огневой подготовке, в том числе стрельбу штатным снарядом по мишени «танк» на удалении около 1,5 км.

Выполнение упражнений для наводчиков и командиров танка усложняется плохой видимостью и постоянной сменой мишенной обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. На первой стрельбе каждый экипаж произвел по три выстрела штатным снарядом. Особое внимание уделялось организации связи и управления экипажами, выполняющими упражнения боевых стрельб. Обучение курсантов проводится по четырехмесячной программе.

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