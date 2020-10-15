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15.10.2020 (05:37)

В ходе осеннего призыва-2020 из отдаленных регионов Дальнего Востока в войска ВВО будет отправлено около 400 человек

В ходе стартовавшего осеннего призыва 2020 года, военными комиссариатами Восточного военного округа Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа к местам прохождения службы будет отправлено порядка 400 граждан. Традиционно, большая часть юношей пройдет службу в соединениях и воинских частях  округа, Тихоокеанского флота.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на сборных пунктах и военкоматах организованна работа постов дистанционной термометрии, пунктов обработки рук, ежедневно проводится обработка служебных помещений и территории, созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток для призывников.

При перевозке граждан на сборный пункт и к местам прохождения военной службы будет задействован транспорт, прошедший специальную обработку дезинфицирующими растворами. На путь следования военнослужащим будут выданы индивидуальные средства медицинской защиты и продовольственные пайки.

По прибытию в воинские части военнослужащие, в двухнедельный срок пройдут комплекс карантинных мер. За состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать специалисты медицинской службы. Личный состав будет размещен в отдельных казармах, при этом выполнение мероприятий повседневной деятельности будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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