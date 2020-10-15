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15.10.2020 (03:33)

Четыре палубных вертолёта морской авиации ТОФ отработали ночные взлёты и посадки на корвет «Громкий» в Японском море

Экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота в поисково-спасательном и противолодочном вариантах провели ночные тренировки по взлётам и посадкам на палубу авианесущего корабля.

Четыре вертолёта, которые совершили перелёт в район полигона боевой подготовки с аэродрома Николаевка, совместно с корабельными расчётами корвета проекта 20380 «Громкий» поочерёдно совершенствовали навыки взлетов и посадок в темное время суток на палубу боевого корабля при его нахождении в дрейфе и на ходу.

В ходе тренировки проверялась слаженность работы всех систем авиационных комплексов корабля.

Всего экипажами вертолётов морской авиации ТОФ выполнено порядка 20 взлетов и посадок на корвет.

Полёты с корабля в тёмное время суток, является одним из наиболее сложных элементов лётной подготовки экипажей вертолётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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