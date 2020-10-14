14.10.2020 (20:27)

Боевые расчеты ГИКЦ имени Г.С. Титова обеспечили запуск ПК «Союз МС-17»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевые расчеты ГИКЦ имени Г.С. Титова обеспечили запуск ПК «Союз МС-17»

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили запуск пилотируемого корабля (ПК) «Союз МС-17» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя «Союз-2.1а» и ПК «Союз МС-17» на этапе выведения и в орбитальном полете к Международной космической станции (МКС). В 11 часов 48 минут (мск) ПК «Союз МС-17» пристыковался к МКС в штатном режиме.

ПК «Союз МС-17» доставил на МКС экипаж длительной экспедиции МКС-64 в составе командира корабля Сергея Рыжикова, бортинженера Сергея Кудь-Сверчкова, а также бортинженера астронавта NASA Кэтлин Рубинс

Всего в обеспечении запуска и стыковки ПК «Союз МС-17» с МКС было задействовано около 30 наземных измерительных средств и более 200 военнослужащих боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

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