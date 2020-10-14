14.10.2020 (20:03)

В Минобороны России обсудили вопросы развития Концепции высотного десантирования

В Минобороны России обсудили вопросы развития концепции высотного десантирования в Вооруженных Силах. «Высотное десантирование в настоящее время является одним из важных способов доставки военнослужащих к месту проведения операции», – доложил заместителю Министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Александр Вязников.

Специалисты Минобороны России и промышленности изучили характеристики перспективных образцов парашютных систем, позволяющих производить десантирование с высоты 10 тыс. метров на скорости свободного падения до 350 км/ч, перспективного навигационного оборудования, комплексов связи нового поколения, позволяющих работать в широком температурном диапазоне, а также кислородного, медицинского и специального оборудования.

Особое внимание было уделено развитию системы тренировочных центров и внедрению транспортабельных гипобарических барокамерных модулей для подготовки военнослужащих.

Замминистра обороны РФ Ю.Б. Евкуров в качестве основных приоритетов указал на необходимость плотного взаимодействия по данному вопросу органов военного управления и разработчиков десантного оборудования и снаряжения, а также обратил внимание на целесообразность принятия на вооружение передовых образцов вооружения и военной техники отечественного производства.

В мероприятии приняли участие представители главного командования ВКС России, командования ВДВ, командования дальней авиации, главного управления связи ВС РФ, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса: Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина, АО «Полет» Ивановский парашютный завод» (холдинг «Технодинамика»).

Справочно :

Впервые в истории 26 апреля 2020 г. группа российских десантников совершила прыжки с высоты 10 тыс. метров в арктических широтах. Десантирование проходило с самолетов Ил-76 в район архипелага Земля Франца Иосифа. Бойцы использовали новейшие средства высотного десантирования, в частности, у них были парашютные системы спецназначения нового поколения, особое кислородное и навигационное оборудование, созданное специально для работы в суровых арктических условиях.

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