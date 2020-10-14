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14.10.2020 (19:47)

В Пермском СВУ состоялась церемония посвящения в суворовцы

В Пермском суворовском военном училище состоялась церемония посвящения в суворовцы. Для юных воспитанников и их родителей это одно из самых главных, радостных и волнующих событий начала их суворовской жизни.

Посвящение в суворовцы по традиции прошло на плацу училища. Торжественную клятву перед всем строем Пермского СВУ с гордостью произнес первокурсник Арсений Мелехов, которому вторили его товарищи.

С напутственными словами к суворовцам обратился начальник училища генерал-майор Николай Братухин. Он подчеркнул, что суворовцы должны стать опорой России, ее надежными защитниками, брать пример с лучших воспитанников училища и быть достойными высокой чести носить имя суворовца.  

В завершение церемонии суворовцы училища прошли по плацу торжественным маршем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Суворовское училище , Торжественные церемонии , Среднее образование
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