14.10.2020 (19:47)
В Пермском СВУ состоялась церемония посвящения в суворовцы
В Пермском суворовском военном училище состоялась церемония посвящения в суворовцы. Для юных воспитанников и их родителей это одно из самых главных, радостных и волнующих событий начала их суворовской жизни.
Посвящение в суворовцы по традиции прошло на плацу училища. Торжественную клятву перед всем строем Пермского СВУ с гордостью произнес первокурсник Арсений Мелехов, которому вторили его товарищи.
С напутственными словами к суворовцам обратился начальник училища генерал-майор Николай Братухин. Он подчеркнул, что суворовцы должны стать опорой России, ее надежными защитниками, брать пример с лучших воспитанников училища и быть достойными высокой чести носить имя суворовца.
В завершение церемонии суворовцы училища прошли по плацу торжественным маршем.