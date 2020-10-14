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14.10.2020 (18:56)

С подразделениями обеспечения Тульского гвардейского соединения ВДВ проведено контрольное занятие по огневой подготовке

В рамках итоговой проверки за 2020 год на полигоне Тесницкое проведено контрольное занятие по огневой подготовке с личным составом подразделений обеспечения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по подготовке штатного оружия к выполнению упражнений контрольных стрельб и приведению его к бою.

Далее были проведены упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М сначала по неподвижной мишени с места, а затем по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции и метанием ручной осколочной гранаты.

На контрольном занятии были развернуты точки для отработки нормативов по сборке и разборке оружия на время и изучения положений курса стрельб.

В занятии по огневой подготовке приняли участие более 300 военнослужащих подразделений тылового обеспечения соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Командование Воздушно-десантных войск
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