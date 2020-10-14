14.10.2020 (17:40)

Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал «золото» на чемпионате России по скалолазанию

В Воронеже продолжается чемпионат России по скалолазанию. Определились победители в лазании на скорость. Армейские спортсмены завоевали две награды — золотую и бронзовую.

Обладателем «золота» в дисциплине «скорость» стал рядовой спортивной роты ЦСКА из Балашихи Арсений Богомолов. В 1/8 финала представитель армейского клуба выбил на секундомере 5,97. В четвертьфинале Арсений Богомолов был стабилен — 6,043 секунды — в то время, как его соперник Петр Земляков допустил ошибку (13,404).

Соперником Арсения по полуфиналу стал Сергей Рукин: оба спортсмена показали чистое и быстрое лазание, но армеец оказался быстрее — 5,867 против 5,915. В финале спортсмену ЦСКА противостоял Александр Шилов, продемонстрировавший стабильный результат — 6,3 секунды, но Богомолов ускорился и с результатов 5,8 вырвал победу. Бронзовым призером стал Сергей Рукин.

Третьей среди женщин в Воронеже стала прапорщик Анна Цыганова. В бронзовом забеге армейская спортсменка с результатом 8,414 секунды выиграла у Юлии Каплиной. Первенствовала Елизавета Иванова, в финале оказавшаяся быстрее Ксении Петровой.

Победители чемпионата России в трудности определятся в среду, 14 октября.



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