14.10.2020 (17:31)

На Кубке России по спортивному ориентированию воспитанник спортивной школы филиала ЦСКА из Хабаровска завоевал «бронзу»

Под Хабаровском прошли Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).

На соревнования съехались более 250 спортсменов из 13 регионов России. Спортшколу филиала ЦСКА/Хабаровск представляли девять ориентировщиков.

В первый состязательный день спортсмены соревновались в дисциплине «кросс-выбор», во второй день – в дисциплине «кросс-спринт-общий старт», в третий – состязались на дистанции «кросс-эстафеты – 2 человека».

Территория, где проходили соревнования, представляла собой сочетание трех ландшафтных зон. Перепад на склонах доходил до 120 м. Спортсменам приходилось прокладывать себе путь через хвойный и широколиственный лес.

А в ходе розыгрыша Кубка России в дисциплине «кросс-эстафета – 2 человека» хороший результат показал армейский ориентировщик Андрей Савега. Вместе с товарищем по сборной Хабаровского края Захаром Зиновьевым они завоевали бронзовые награды.

«Серебро» досталось также дуэту хабаровчан: Сергею Горланову и Сергею Гурину. А «золото» соревнований в этой дисциплине увезли с собой спортсмены из Приморья: Петр Нурмухаметов и Валентин Козявин.

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