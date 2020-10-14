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14.10.2020 (17:20)

Армейский боксер выиграл международный турнир в Хорватии

В Хорватии завершился Гран-при Загреба по боксу. Для мужской сборной России данный турнир стал первым на международной арене после введения ограничений.

В ходе чемпионата прапорщик Муслим Гаджимагомедов одержал победу в весовой категории до 91 кг. В финале Гаджимагомедов одолел украинца Роберта Мартона: армеец засыпал соперника градом ударов и принес России и армейскому клубу «золото».

Подводя итоги турнира в Хорватии, главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов отметил, что армейский боксер провел интересные поединки против хороших соперников и оказался сильнее.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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