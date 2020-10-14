14.10.2020 (16:57)

Военнослужащие РХБ защиты скрыли «буки» от высокоточного оружия условного противника

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учения, которое прошло в Алтайском крае, скрыли ЗРК «Бук-М2» от высокоточного оружия условного противника.

По замыслу учения специалистам подразделений аэрозольного противодействия поступила учебно-боевая задача скрыть расположение ЗРК «Бук-М2» и другой военной техники мотострелковых войск, по которой противник планирует нанести удары с воздуха, применив высокоточное оружие. Военнослужащие РХБ защиты совершили марш на штатной технике в назначенный район и при помощи термодымовых машин ТДА-3 установили плотные аэрозольные завесы в видимом и инфракрасном диапазоне, которые противодействовали средствам разведки и наведению оружия условного противника. Плотный густой туман был создан на площади более 3000 квадратных метров.

Учение проходило в рамках итоговой проверки за летний период обучения. В нём было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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