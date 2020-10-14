14.10.2020 (16:35)

Российские мотострелки в Таджикистане отработали задачи по организации маневренной обороны

Мотострелковые подразделения российской военной базы в Таджикистане отработали задачи по организации маневренной обороны в горной местности. Тактическое учение проводилось в ходе сдачи контрольной проверки за 2020 учебный год.

Во время учения на полигоне Ляур военнослужащие отработали вопросы инженерного оборудования оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности естественного ландшафта местности. В ходе основного этапа мероприятия боевой подготовки мотострелки на бронетранспортерах БТР-82А в составе подразделений выполнили задачи по ведению маневренной обороны с организацией засад и огневыми контратаками с целью ослабления основных сил условного противника и нанесения ему максимальных потерь. Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении противником средств радиоэлектронной борьбы.

В однодневном учении принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72, 120-мм буксируемые минометы «Сани», комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21М», «Свет-КУ», «Силок-02», техника связи пятого поколения, вертолёты Ми-24, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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