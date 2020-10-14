14.10.2020 (16:16)

Командующий ВДВ вручил Георгиевское знамя новому командиру Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ

Сегодня, 14 октября, в Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию и личному составу нового командира 31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады.

В ходе торжественного ритуала командующий ВДВ принял Георгиевское знамя соединения из рук гвардии полковника Виктора Гуназа, который командовал бригадой с июля 2019 года и передал его новому командиру – Герою Российской Федерации гвардии полковнику Владимиру Селиверстову.

На торжественном митинге командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков напомнил славный боевой путь Ульяновских гвардейцев от момента формирования до наших дней.

«Являясь надежным оплотом в защите центральных рубежей нашей Родины, личный состав бригады вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, проявляя лучшие качества гвардейцев «крылатой пехоты», на практике демонстрируя боевую выучку и пример выполнения воинского долга», - отметил в своем выступлении генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В текущем году, в соответствии с планом подготовки, подразделения бригады показали высокую выучку и профессионализм в ходе выполнения учебно-боевых задач в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ – 2020», за что получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации. Все это результат слаженности действий всего коллектива и профессионализма каждого стоящего в строю», - подчеркнул командующий Воздушно-десантными войсками.

В заключении командующий ВДВ поблагодарил гвардии полковника Виктора Гуназу за плодотворную работу по поддержанию боеспособности соединения, развития и укрепления славных десантных традиций и поздравил с назначением на вышестоящую воинскую должность, а также выразил уверенность, что под руководством гвардии полковника Владимира Селиверстова соединение достигнет высоких результатов, а боевой опыт ветеранов бригады, их помощь и наставничество помогут продолжить славную летопись 31 отдельной гвардейской ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем подразделений соединения во главе с новым командиром гвардии полковником Владимиром Селиверстовым.

По окончании торжественного мероприятия командующий Воздушно-десантными войсками провел рабочую встречу с Губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, в ходе которой обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия между Воздушно-десантными войсками и Ульяновской областью в различных аспектах деятельности.

Справочно:

Герой Российской Федерации гвардии полковник Владимир Вячеславович Селиверстов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1997 году.

После окончания обучения проходил службу на командных должностях от командира взвода разведывательной роты до заместителя командира Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. В 2010 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ по специальности «Управления войсками, частями и соединениями».

Принимал участие в ряде войсковых операций, в том числе на территории Северо-Кавказского региона. За боевые заслуги награжден государственными орденами и медалями.

Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».



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