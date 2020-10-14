14.10.2020 (16:02)

С морскими пехотинцами, проходящими подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России, для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях, проведена тренировка на скалодроме

В Санкт-Петербурге проведена тренировка с морскими пехотинцами, проходящими подготовку в Учебном центре морской пехоты (Объединенного учебного центра ВМФ) для несения службы в составе групп антитеррора на боевых кораблях, выполняющих задачи военно-морского присутствия Российской Федерации в Мировом океане. Тренировка проведена с использованием скалодрома для отработки подъема, спуска и передвижения по вертикальной поверхности с целью подготовки военнослужащих к высадке на захваченные морскими пиратами суда, имеющие корпус с высокими бортами и надстройками.

Также морские пехотинцы отработали действия в помещениях с ограниченной площадью и элементы рукопашного боя при захвате пиратами заложников. Старший преподаватель по горной подготовке Учебного центра морской пехоты капитан-лейтенант Даниил Юраков, который руководил занятием, отметил, что подобные практические действия, в ходе которых отрабатываются элементы, входящие в основной курс подготовки антитеррористических групп морской пехоты, позволяют проверить свои навыки в обстановке, приближенной к реальной.

Для подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы в составе антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия России в различных районах Мирового океана, разработана и внедрена специальная программа обучения, которая включает в себя изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей и судов всех рангов и классов. В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в практику подготовки морских пехотинцев внедрен опыт, полученный в ходе боевых действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

В ходе цикла подготовки военнослужащие морской пехоты также изучают Международное морское право, отрабатывают практические действия на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучаются тактике действий в составе досмотровых групп и обучаются различным способам высадки на суда при решении задач антипиратского характера. В рамках цикла подготовки морские пехотинцы проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия по надводным целям и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов.

С начала 2020 года Учебный центр морской пехоты, структурно входящий в Объединенный учебный центр ВМФ России, подготовил около 600 морских пехотинцев, прибывших в Санкт-Петербург с Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов, для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях ВМФ России, выполняющих задачи военно-морского присутствия РФ в различных районах Мирового океана.

Уже на протяжении ряда лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на значительном удалении от мест постоянного базирования.

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