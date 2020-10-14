14.10.2020 (15:45)

Десять модернизированных танков Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале

Десять танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками получила гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В октябре на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. Данная боевой машина оснащена новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук», многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

Поступившие боевые машины будут задействованы в ходе контрольной проверки танковой дивизии за 2020 год.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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