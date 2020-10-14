Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2020 (15:45)

Десять модернизированных танков Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале

Десять танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками получила гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В октябре на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. Данная боевой машина оснащена новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук», многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

Поступившие боевые машины будут задействованы в ходе контрольной проверки танковой дивизии за 2020 год.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО приступили к переводу техники на зимний режим эксплуатации
Миротворцы ОДКБ отрабатывают в Белоруссии первый этап подготовки к совместной операции в рамках учения
Два новых способа наступательного боя впервые отработали подразделения ЦВО в Сибири
В 2020 году 125 подразделений ЦВО претендуют на почетное наименование «ударное»

Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false