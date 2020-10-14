14.10.2020 (15:18)
В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2, погибшего во время Великой Отечественной войны
В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания.
Церемония перезахоронения останков красноармейца прошла на кладбище поселка Сукаевка (Самарская область) с отданием воинских почестей и оружейным салютом.
Самолет был обнаружен поисковиками в Краснодарском крае (район урочища Медвежья щель на горе Рябкова). Также были идентифицированы останки пилота – младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича.
В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие Центрального военного округа, родственники красноармейца, юнармейцы, жители и гости поселка Сукаевка.