14.10.2020 (15:18)

В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2, погибшего во время Великой Отечественной войны

В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания.

Церемония перезахоронения останков красноармейца прошла на кладбище поселка Сукаевка (Самарская область) с отданием воинских почестей и оружейным салютом.

Самолет был обнаружен поисковиками в Краснодарском крае (район урочища Медвежья щель на горе Рябкова). Также были идентифицированы останки пилота – младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича.

В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие Центрального военного округа, родственники красноармейца, юнармейцы, жители и гости поселка Сукаевка.

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