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14.10.2020 (15:53)

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО провели боевые стрельбы в рамках контрольной проверки

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели боевые стрельбы в рамках контрольной проверки.

В стрельбах были задействованы реактивные системы залпового огня «Ураган» и самоходные гаубицы «Мста-С». Артиллеристы выполнили индивидуальные и групповые нормативы по работе на технике и нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях от 3 до 6 км, с закрытых огневых позиций. Координаты целей были переданы операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и наземными группами разведки.

Всего в боевых стрельбах приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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