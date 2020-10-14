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14.10.2020 (15:41)

Военнослужащие ЗВО передадут из Приднестровья в Подмосковье землю с братских могил советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами приняли участие в военно-патриотической акции «Горсть памяти».

Военнослужащие и юнармейцы собрали землю с 18 братских захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Приднестровского региона.

Землю доставят в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, помесят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории храма.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ и юнармейцы посвятили акцию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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