14.10.2020 (15:14)

Приступил к исполнению обязанностей новый военком Тамбовской области

Полковник Алексей Доготер, назначенный приказом Министра обороны Российской Федерации на воинскую должность военного комиссара Тамбовской области, приступил к исполнению обязанностей.

Ранее полковник Алексей Доготер был представлен руководству региона и личному составу военного комиссариата.

Алексей Иванович Доготер родился 1 января 1974 г. в с. Трифешты (Республика Молдова). На военной службе с 1991 г. После окончания Благовещенского высшего танкового командного училища командовал танковым взводом, ротой, батальоном. В 2005 г. окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, был назначен на должность начальника штаба мотострелкового полка, с 2008 г. – командир мотострелкового полка, с 2009 г. – заместитель командира бригады, с 2018 г. – командир бригады. Участник боевых действий. Награжден 11 медалями.

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