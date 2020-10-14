14.10.2020 (14:56)

В Нижегородской области разведчики ЗВО десантировались в тыл условного противника

В Нижегородской области военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уничтожили условного противника и захватили плацдарм в тылу в рамках тактико-специального учения.

В ходе учения разведчики десантировались из вертолетов Ми-8 с высоты от 600 до 800 метров с помощью парашютных систем Д-10. После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: сбор группы в точке приземления и занятие круговой обороны, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, а также совершение марша в полном боевом снаряжении в район сбора.

Из района сосредоточения военнослужащие совершили контрудар в тыл условного противника и смогли захватить плацдарм для высадки основных сил военной техники.

Всего в тактико-специальном учении задействовано более 400 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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