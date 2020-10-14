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14.10.2020 (14:40)

Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО приступили к переводу техники на зимний режим эксплуатации

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к сезонному обслуживанию техники в рамках перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Подготовка техники к зиме включает такие мероприятия, как расчет горючего и смазочных материалов, других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники на работу в зимних условиях. Помимо этого, с водителями будут проведены инструкторско-методические и показные занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации техники в условиях низкой температуры со сдачей зачётов. Техники проверят работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проведут осмотр двигателей и топливных баков, замену масел и специальных жидкостей.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проведет проверку военной техники дивизии на готовность к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Танковые войска , Западный военный округ
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