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14.10.2020 (14:36)

В Смоленской области авиационные спасатели ЗВО выполнили прыжки с парашютом на площадку ограниченных размеров

На аэродроме Вязьма (Смоленская область) состоялась тренировка спасательной парашютно-десантной группы отдельного вертолетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Военнослужащие отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца, а также приземление на площадку ограниченных размеров. Упражнение выполнялось на высоте 1700 метров в сложных метеорологических условиях. После 20 секунд свободного падения осуществляется раскрытие купол парашюта и посадка в заданную точку.

Прыжки выполнялись с борта вертолета Ми-8 с помощью парашютной системы специального назначения «Арбалет-1», предназначенной для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеорологических условиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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