14.10.2020 (14:36)
В Смоленской области авиационные спасатели ЗВО выполнили прыжки с парашютом на площадку ограниченных размеров
На аэродроме Вязьма (Смоленская область) состоялась тренировка спасательной парашютно-десантной группы отдельного вертолетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.
Военнослужащие отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца, а также приземление на площадку ограниченных размеров. Упражнение выполнялось на высоте 1700 метров в сложных метеорологических условиях. После 20 секунд свободного падения осуществляется раскрытие купол парашюта и посадка в заданную точку.
Прыжки выполнялись с борта вертолета Ми-8 с помощью парашютной системы специального назначения «Арбалет-1», предназначенной для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеорологических условиях.