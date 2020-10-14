14.10.2020 (14:36)

В Смоленской области авиационные спасатели ЗВО выполнили прыжки с парашютом на площадку ограниченных размеров

На аэродроме Вязьма (Смоленская область) состоялась тренировка спасательной парашютно-десантной группы отдельного вертолетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Военнослужащие отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца, а также приземление на площадку ограниченных размеров. Упражнение выполнялось на высоте 1700 метров в сложных метеорологических условиях. После 20 секунд свободного падения осуществляется раскрытие купол парашюта и посадка в заданную точку.

Прыжки выполнялись с борта вертолета Ми-8 с помощью парашютной системы специального назначения «Арбалет-1», предназначенной для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеорологических условиях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице