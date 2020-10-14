14.10.2020 (13:57)

Военкомат Псковской области направит в войска более 600 призывников этой осенью

Более 600 юношей будут направлены в войска военным комиссариатом Псковской области в ходе стартовавшего осеннего призыва. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

Все военные комиссариаты муниципальных образований, сборный пункт Псковской области готовы к проведению призыва граждан на военную службу осенью 2020 года. Все призывники дважды пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции: в районах, перед направлением в областной сборный пункт, и перед отправкой в войска.

На сборном пункте в Пскове организован развод потоков людей. Каждый призывник на входе получает защитную маску, проходит обработку рук и термометрию.

Доставка призывников к месту службы будет проходить на транспорте воинских частей при условии, что они находятся не далее, чем 400 километров от Пскова. Отправка в более отдалённые части будет производиться на железнодорожном транспорте: для призывников будут организованы отдельные прицепные вагоны.

Каждый призывник получит сим-карту с денежными средствами на счету, несессер с предметами гигиены и дезинфекции, комплект военной формы. На каждого оформляется банковская карта.

В военном комиссариате Псковской области организована работа горячей линии.

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