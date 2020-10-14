14.10.2020 (13:49)

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия» проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы

Малый ракетный корабль (мрк) «Ингушетия» Черноморского флота завершает прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.

Корабль совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации в дальней морской зоне.

На переходе морем с экипажем мрк «Ингушетия» был проведен комплекс корабельных учебно-боевых тренировок в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Ранее корабельный состав группировки сил ВМФ в Средиземном море пополнил фрегат «Адмирал Эссен».

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