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14.10.2020 (13:39)

Учебный корабль «Смольный» вышел в Атлантический океан

Сегодня учебный корабль Балтийского флота «Смольный», совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России, завершил прохождение Гибралтарского пролива и вышел в Атлантический океан

УК "Смольный" взял курс на главную базу Балтийского флота г.Балтийск. На борту учебного корабля находятся более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого).

В рамках похода курсанты проходят практику по штурманским дисциплинам, получают навыки по управлению кораблем в различных климатических и погодных условиях, сложной навигационной обстановке, дублируют обязанности вахтенных офицеров и вахтенных штурманов экипажа. В завершении практики все курсанты сдадут зачеты по исполнению обязанностей по первичным офицерским должностям.

Учебный корабль "Смольный" вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел через воды Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы Северного и Черноморского флотов.

Прибытие корабля в г. Балтийск запланировано на третью декаду октября 2020 года.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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