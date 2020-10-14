14.10.2020 (13:27)

Разведчики Балтийского флота обнаружили условную диверсионно-разведывательную группу в рамках контрольной проверки

В ходе контрольных проверок соединений и частей Балтийского флота расчеты БпЛА армейского корпуса провели воздушную разведку в восточной части Калининградской области.

В рамках планового мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений беспилотной авиации совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили БпЛА «Орлан» и провели воздушную разведку заданной местности.

Специалистам подразделения БпЛА было необходимо обнаружить место высадки условной диверсионно-разведывательной группы, выполнение поставленной задачи было осложнено неблагоприятными метеорологическими условиями.

В тренировке было задействовано несколько расчётов, перед которыми ставилась задача обнаружить условного противника в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака БпЛА.

Несмотря на сложные метеоусловия, расчёты комплексов БпЛА успешно справились с поставленной задачей.



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