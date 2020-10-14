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14.10.2020 (13:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье совершили марш в Южный участок Зоны безопасности

В рамках ротации мотострелковых батальонов в Зоне безопасности военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совершили марш в Южный участок Зоны безопасности и вошли в состав российского воинского контингента миротворческих сил.

Личный состав совершил 20-километровый марш на автомобильной технике по маршруту: Тирасполь – Парканы – Бендеры. В ходе данного этапа ротации миротворческих подразделений в Зоне безопасности военнослужащие произвели замену бронетанковой техники на одном одностороннем и четырёх двусторонних миротворческих постах, а также на двух контрольно-пропускных пунктах.

После завершения второго этапа ротации миротворческий батальон, который готовился в течение 2020 учебного года на базе ОГРВ ПРРМ, будет выполнять задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности до октября 2021 года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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